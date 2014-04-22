В Израиле продолжают лечение 5 украинцев, пострадавших во время массовых акций в Киеве

В Государстве Израиль продолжают лечение и реабилитацию пять граждан Украины, которые получили тяжелые ранения во время массовых акций протеста в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Украины в Государстве Израиль.

Еще пять пострадавших завершили лечение в Израиле и вернулись в Украину.

По состоянию на 22 апреля полностью оплачено лечение всех пострадавших, которым оказывалась медицинская помощь в клиниках Израиля.

В частности, в клинике «Каплан» оплата за лечение 8 украинцев проводилась таким образом:

70 тыс. дол. - первичный взнос, сделанный спонсорами (в том числе 60 тыс. дол. президентом Всемирного форума русскоязычного еврейства А.Левиным); 315 тыс. дол. - взнос Благотворительного фонда «Фонд общины Приирпенья».

Более 40 тыс. дол. - пожертвования, собранные волонтерами на счет клиники «Каплан».

На лечение еще двух граждан Украины, которые находятся в клинике «Хадасса», Благотворительным фондом «Фонд общины Приирпенья» вначале были перечислены 150 тыс. дол., которые на данный момент полностью покрывают лечение и реабилитацию потерпевших. По результатам договоренностей, достигнутых с Министерством иностранных дел Израиля, дополнительную сумму финансирования (ориентировочно 82 473 дол.) дальнейшего лечения двух граждан Украины обязалось покрыть Государство Израиль.

Граждане Украины, которые пострадали во время массовых столкновений в Киеве, прибыли в Государство Израиль 7 марта 2014 г. Данная группа была сформирована и подготовлена к отправке в Израиль усилиями волонтерских организаций при поддержке еврейской общины Украины и Делового совета «Украина-Израиль». Выбор медицинских заведений, в каких пострадавших планировалось лечить, также был осуществлен усилиями волонтеров.

«Посольство Украины в Государстве Израиль выражает благодарность всем причастным к организации и проведению лечения в израильских клиниках украинских граждан, пострадавших во время массовых столкновений в Киеве», - говорится в сообщении.