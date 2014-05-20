Кабмин отстранил Толстанова от должности заместителя министра здравоохранения

Соответствующее распоряжение № 466-р от 16 мая размещено на Правительственном портале

Кабинет министров Украины отстранил Александра Толстанова от должности заместителя министра здравоохранения по собственному желанию. Соответствующее распоряжение № 466-р от 16 мая размещено на Правительственном портале. "Уволить Толстанова Александра Константиновича с должности заместителя министра здравоохранения Украины по собственному желанию", - говорится в документе.

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