Кабмин отстранил Толстанова от должности заместителя министра здравоохранения
15:51, 20 мая 2014Страна
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Соответствующее распоряжение № 466-р от 16 мая размещено на Правительственном портале
Фото: УНИАН
Кабинет министров Украины отстранил Александра Толстанова от должности заместителя министра здравоохранения по собственному желанию.
Соответствующее распоряжение № 466-р от 16 мая размещено на Правительственном портале.
"Уволить Толстанова Александра Константиновича с должности заместителя министра здравоохранения Украины по собственному желанию", - говорится в документе.
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