Кабмин отстранил Толстанова от должности заместителя министра здравоохранения

15:51, 20 мая 2014
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Соответствующее распоряжение № 466-р от 16 мая размещено на Правительственном портале

Фото: УНИАН

Кабинет министров Украины отстранил Александра Толстанова от должности заместителя министра здравоохранения по собственному желанию.

Соответствующее распоряжение № 466-р от 16 мая размещено на Правительственном портале.

"Уволить Толстанова Александра Константиновича с должности заместителя министра здравоохранения Украины по собственному желанию", - говорится в документе.

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