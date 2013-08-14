Минздрав предлагает увеличить количество обязательных прививок

Министерство здравоохранения Украины предлагает увеличить количество обязательных прививок.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, об этом шла речь во время совещания рабочей группы по пересмотру Национального календаря прививок.

Руководитель рабочей группы, заведующий кафедрой микробиологии Национального медицинского университета им. А.А.Богомольца, академик НАМН Украины Владимир Широбоков сообщил, что Всемирная организация здравоохранения предлагает увеличить количество обязательных прививок (их в Украине десять). Поэтому рабочая группа рекомендует внести в Национальный календарь прививок пневмококковую вакцину, менингококковую вакцину, которая может обеспечить снижение заболеваний в структуре менингитов на 50% и вакцину против папиломавируса, что должно существенно повлиять на количество заболеваний раком шейки матки. Также, отметил Широбоков, предлагается внести незначительные изменения в сроки и интервалы проведения прививок против гепатита В, для профилактики дифтерии, коклюша, столбняка, для профилактики полиомиелита.

По словам заместителя министра здравоохранения Украины Александра Толстанова, специалисты должны разработать «такой календарь прививок, который бы отображал реальную потребность населения страны с учетом финансовых возможностей государства».

Толстанов подчеркнул, что каждое мнение каждого члена рабочей группы должно быть учтено в окончательном варианте календаря, но каждое мнение должно быть аргументировано и обосновано на современном опыте, научных исследованиях и примерах применения подобных календарей в соседних и европейских странах.

В то же время в Минздраве подчеркнули, что вопрос, станут ли эти прививки обязательными, будут ли рекомендованными, рабочая группа решит после дополнительных дискуссий. Обобщенные предложения для окончательного внесения изменений в Национальный календарь прививок рабочая группа должна предоставить к началу сентября этого года.