Минсоцполитики планирует оздоровить в 2014 году порядка 2,6 млн детей

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Министерство социальной политики Украины планирует в текущем году оздоровить порядка 2,6 млн детей, освоив при этом бюджет в объеме 1,85 млрд грн, заявила в ходе брифинга в Кабинете министров Украины министр социальной политики Украины Людмила Денисова.

«У нас детей школьного возраста на 1 января 2014 года – 4,102 млн детей. Оздоровить надо 3,8 млн детей. Почему такая разница? Потому что более 200 тыс. детей живут в Крыму и Севастополе, и государство не может осуществить свои функции по оздоровлению этих детей, - сказала Денисова. – Мы постараемся оздоровить 68% детей – это 2,6 млн детей».

При этом Денисова отметила, что в этом году во всех бюджетах и внебюджетных фондах на программы оздоровления предусмотрено 1,85 млрд грн, что на 14% меньше, чем в прошлом году. «Средства были уменьшены из-за того, что мы не можем организовать отдых в Артеке», - отметила министр

Также Денисова отметила, что аннексия Крыма обусловила потери 122 детских учреждений, в которых ежегодно отдыхали 59 тыс. детей. Кроме того, сложной остается обстановка в Луганске и Донецке. «Родители нередко отказываются отпускать детей на отдых (в силу отсутствия гарантий безопасности в регионе - УНИАН). В этой связи мы сейчас продумываем форму и механизм, при котором дети могли бы отдохнуть с родителями», - сказала Денисова.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году в Украине оздоровились 3,3 млн детей школьного возраста, что на 480 тыс. больше, чем в 2012 году. В 2013 году работало 18 тысяч 637 учреждений, среди них 801 учреждение оздоровления.