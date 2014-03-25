В "Артеке" заявляют, что не отказывались принимать детей из Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба МДЦ «Артек»

«В связи с появившейся в СМИ информацией об отказе Международного детского центра «Артек» принимать детей из Украины дирекция Международного детского центра «Артек» официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Международный детский центр «Артек» готов принимать детей из разных стран мира», - говорится в сообщении.

Отмечается, что предложение со стороны Министерства социальной политики Украины о заключении договора на организацию отдыха и оздоровление в «Артеке» детей Украины до настоящего времени не поступало.

Продажи коммерческих путевок в МДЦ «Артек» продолжаются, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, 23 марта министр социальной политики Людмила Денисова сообщила об отказе нового руководства МДЦ "Артек" от сотрудничества с Минсоцполитики Украины.

Она отметила, что это также касается и еще двух государственных санаториев - в Симеизе и Алуште.

Денисова подчеркнула, что путевки в эти заведения покупать не будут, а детей будут оздоравливать в лагерях в других областях Украины

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