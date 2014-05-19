Путешествующим в Пакистане необходимо иметь сертификат о вакцинации от полиомиелита

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, соответствующее решение принято в связи с заявлением Всемирной организации здравоохранения об определении Пакистана страной-очагом распространения вируса полиомиелита. Поэтому компетентными органами Исламской Республики Пакистан (ИРП) принято решение о введении ограничения на вылет граждан с территории ИРП при отсутствии сертификата о вакцинации от этого заболевания.

«Гражданам Украины, которые намереваются посетить Пакистан или находятся на территории этой страны, следует учитывать эту информацию во избежание возможных проблемных ситуаций при последующем выезде из ИРП», - подчеркнули в МИД.