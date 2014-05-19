Путешествующим в Пакистане необходимо иметь сертификат о вакцинации от полиомиелита
09:00, 19 мая 2014Страна
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Все путешествующие, которые находятся на территории Пакистана более четырех недель, при прохождении таможенного контроля должны в обязательном порядке предъявить международный сертификат о вакцинации от полиомиелита
PEUTERS
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, соответствующее решение принято в связи с заявлением Всемирной организации здравоохранения об определении Пакистана страной-очагом распространения вируса полиомиелита. Поэтому компетентными органами Исламской Республики Пакистан (ИРП) принято решение о введении ограничения на вылет граждан с территории ИРП при отсутствии сертификата о вакцинации от этого заболевания.
«Гражданам Украины, которые намереваются посетить Пакистан или находятся на территории этой страны, следует учитывать эту информацию во избежание возможных проблемных ситуаций при последующем выезде из ИРП», - подчеркнули в МИД.
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