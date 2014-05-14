В Украине проверят качество томатной пасты

Центр экспертиз «Тест» планирует обратиться к Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) с просьбой расследовать на предмет ведения недобросовестной конкуренции деятельность семи производителей томатной пасты, продукция которых, по результатам исследования центра, является сфальсифицированной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам руководитель центра Валентин Безрукий.

«По результатам исследований томатопродукции мы уже подготовили соответствующее письмо с множеством протоколов, которые подтверждают наше исследование. И завтра оно будет передано в головное отделение Антимонопольного комитета... Мы прилагаем к данному письму копии протоколов испытаний с просьбой начать расследование», - сказал Безрукий.

По его словам, исследовав 13 образцов томатной пасты, сотрудники «Теста» пришли к выводу, что 8 из них являются сфальсифицированными, так все они не отвечают украинским стандартам качества продукции по физико-химическим показателям, некоторые содержат крахмал и бензойную кислоту, а также имеют нехарактерный для томатной пасты вкус и запах. Речь идет о томатной пасте под торговыми марками «ВиватТомат Премиум» (производитель – Вельд Ворлд Лимитед, Китай), «Господарочка» (Одесский консервный завод), «Помідора 33 помидора» («АСС»), «Рідний край» («Луцк Фудз»), Family («Консервный завод «Универ»), а также «Holiday Класична» («Пани Кристина»), «Наш продукт Херсонська» и «Ситий двір Херсонська» (обе – «Наш продукт»).

Именно в отношении этих производителей томатной пасты, чьи товары получили оценку «плохо» и «очень плохо» по результатам экспертизы «Теста», и необходимо, по мнению Безрукого, провести расследование.

Вместе с тем, Безрукий сообщил, что четыре из 13 исследуемых образцов томатной пасты соответствовали всем требованиям к качеству и безопасности этой продукции и получили оценку «отлично». Речь идет о продукции под торговыми марками «Королівський смак Класична», «Чумак», «Мак Май Домашня» и «Хуторок». Томатная паста под брендом «С бабушкиной грядки» получила оценку «удовлетворительно».

Справка УНИАН. Центр экспертиз «Тест» - общественная организация по защите прав потребителей, специализирующаяся на сравнительных тестированиях с 2001 года.