ПАСЕ призывает Украину вернуться к делу исчезнувших младенцев

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Украину возобновить расследование дела об исчезновении из роддомов младенцев.

Как сообщает «Немецкая волна», парламентарии выразили обеспокоенность случаями исчезновения младенцев из украинских больниц. Докладчик Комитета ПАСЕ Рут-Геби ВЕРМУТ-МАНГОЛЬД в своем отчете отметила, что этих детей могли продать и потом нелегально усыновить в Украине или за ее пределами.

ПАСЕ призвала Украину возобновить расследование этого дела и советует привлечь к этому западных экспертов. Случаи торговли детьми, по данным отчета, зафиксированы также в Молдове, Румынии и Болгарии.

Кроме того, ПАСЕ с целью борьбы против торговли младенцами требует от стран-членов пересмотреть правила усыновления детей иностранцами. Соответствующие законодательные изменения необходимо принять во всех 47 странах - членах Совета Европы, говорится в принятом 24 января в Страсбурге отчете ПАСЕ.

Как сообщал УНИАН, в 2005 году Р.-Г.ВЕРМОТ-МАНГОЛЬД находилась в Украине с целью расследования дела об исчезновении младенцев в 2002-2003 годах. Она встречалась с тогдашним министром здравоохранения Украины Николаем ПОЛИЩУКОМ, с Геннадием МОСКЛЁМ, который на в время занимал должность заместителя министра внутренних дел, главным врачом Харьковского городского роддома №6 Ларисой НАЗАРЕНКО, Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Ниной КАРПАЧЁВОЙ, заместителем генерального прокурора Украины Татьяной КОРНЯКОВОЙ.

В частности, Г.МОСКАЛЬ заверил представителей ПАСЕ, что ни одно заявление о похищении детей из роддомов не нашло подтверждения. Н.КАРПАЧЁВА тогда опровергла информацию о 300 исчезнувших в Харьковской области новорожденных, которые якобы стали жертвами транснациональной сети торговли людьми, и заявила, что судьба именно 300 детей-сирот из Харьковской области, которые в свое время были усыновлены иностранцами, на сегодняшний день остается неизвестной.