В Гвинее - вспышка эпидемического менингита: МИД советует воздержаться о поездок

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Гвинейскую Республику в связи со вспышкой эпидемического цереброспинального менингита (острого инфекционного заболевания оболочек головного и спинного мозга) дл стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

По его словам, в случае крайней необходимости посетить Республику Гвинея гражданам Украины необходимо заранее обратиться в медицинские заведения для получения консультаций относительно прививки и других профилактических мероприятий, направленных на предотвращение заражения этой болезнью.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Республики Гвинея украинцам необходимо обращаться в Посольство Украины в Республике Сенегал по номеру телефона: (+221) 77-474-55-63 или на круглосуточную “горячую линию” МИД Украины: (044) 238-16-57.