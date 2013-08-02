Ситуация по серозному менингиту в регионах Украины

По информации главных управлений Государственной санитарно-эпидемиологической службы, в Ривненской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Волынской областях с начала года по состоянию на 31 июля лабораторных случаев энтеровирусных инфекций среди населения не зарегистрировано.

Как сообщили УНИАН в Минздраве Украины, Государственная санитарно-эпидемиологическая служба предоставила информацию относительно заболеваемости серозным менингитом в Украине.

По данным ведомства, с начала июля текущего года в разных районах и населенных пунктах Львовской области было зарегистрировано 42 больных (в том числе трое детей пяти, шести, восеми лет, и 17 детей в возрасте от 13 до 17 лет) с клинически установленным диагнозом «серозный менингит» или с подозрением на наличие этого заболевания.

По состоянию на 31 июля на стационарном лечении находится 21 человек (в том числе 12 детей до 17 лет). Течение заболевания – легкой и средней тяжести. Больным оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительным результатам проведенного эпидрасследования, общего фактора передачи возбудителя инфекции не установлено. Все случаи заболеваний – спорадические, не связанные между собой, лабораторно не подтвержденные. Детские дошкольные и оздоровительные заведения ни один из больных не посещал. С целью идентификации возбудителя материал от больных направили в вирусологическую лабораторию Государственного заведения «Центральная санитарно-эпидемиологическая станция Минздрава Украины».

По информации Главного управления Госсанэпидслужбы в Тернопольской области, в июле текущего года получено три экстренных сообщения о случаях подозрения на энтеровирусную инфекцию у детей. С целью идентификации возбудителя материал от больных направили в вирусологическую лабораторию.

30 июля 2013 года группа специалистов Департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации и Государственной санитарной службы области провела изучение эпидситуации в Малинском районе. По состоянию на 1 августа на стационарном лечении в инфекционном отделении Малинской ЦРБ остаются семь детей с диагнозом «серозный менингит».

Территориальные органы и учреждения Госсанэпидслужбы Украины проводят среди населения санитарно-просветительскую работу и осуществляют мониторинг ситуации, в том числе в местах пересечения границы Украины, массового сбора и отдыха детей.