Медицинская служба Майдана передаст все свои медикаменты армии

Медицинская служба Майдана решила передать все свои медикаменты для армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал руководитель медицинской службы Ярослав Ковальчук.

По его словам, после Майдана осталось больше половины медикаментов, которые приносили граждане. «Сегодня было принято решение передать эти медикаменты армии, а также чернобыльской больнице», - прибавил он.