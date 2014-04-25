В Украине за прошлый год было зафиксировано 78 случаев завозной малярии, 4 - с летальным исходом.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Украины по случаю Всемирного дня борьбы с малярией.

По данным специалистов государственного учреждения «Украинский центр по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Украины», в Украине, после ликвидации местной малярии в 1960 году, имеют место лишь завозные случаи этого заболевания. За период 2011-2013 годов имели место 220 случаев завозной малярии, из них среди граждан Украины - 70,9%, иностранцев – 29,1%.

В 2013 году в Украине было зарегистрировано у гражданских лиц 78 случаев завозной малярии с 4 летальными исходами от тропической малярии. Самое большое количество случаев было выявлено в Киеве – 14; Харьковской области и ГУ ГСЭС на водном транспорте – по 7; в Крыму и Запорожской области – по 5; в Донецкой, Житомирской, Одесской областях и Севастополе - по 4; в Винницкой, Николаевской, Сумской областях – по 3; в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Херсонской, Черкасской областях – по 2; в Луганской, Полтавской, Тернопольской, Черновицкой, Черниговской областях – по 1 случаю.

Чаще всего болели люди в возрасте от 21 до 50 лет (70,5% от всех больных). Среди заболевших было 68 мужчин и 10 женщин.

Случаи заболевания малярией выявлялись на протяжении всего года.

Всего в мире ежегодно возникает 300-500 млн клинических случаев болезни, из которых 80% связано с Африканским континентом. Большинство летальных случаев, особенно среди детей, также приходится на Африку, где ежедневно умирают около 3 тыс. человек.

В 2012 году в мире было зарегистрировано около 207 млн случаев малярии, которые в 627 тыс. случаев закончились смертью.

Ориентировочно 3,4 млрд людей живут в условиях риска заражения, преимущественно в Африке и Юго-Восточной Азии. Большинство случаев заражений малярией происходит на территории Африканского континента.

Экономический ущерб от малярии достигают 40 млн ДАЛИ (DALY- год потерянной человеческой жизни.)

Эпидемическая ситуация в мире с каждым годом осложняется. По данным ВОЗ, существующая система эпиднадзора за малярией позволяет выявить лишь 14% случаев от возможного общего количества.

Лицензированных вакцин против малярии на сегодня не существует. На конечных стадиях разработки находится вакцина против P.falciparum, известная как RTS,S/AS01. Эта вакцина проходит оценку в рамках масштабного клинического испытания в 7 странах Африки. Ориентировочные сроки относительно рекомендаций к использованию этой вакцины будут получены в 2015 году.