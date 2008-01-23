ООН: Уровень детской смертности в мире сократился на четверть

Уровень детской смертности в мире с 1990 по 2006 год сократился почти на четверть. Сейчас он опустился ниже порога в 10 миллионов в год. В 2006 году в возрасте до пяти лет умерло 9,7 миллиона детей.

Но многих из этих малышей можно было бы спасти путем укрепления национальных систем здравоохранения и разработки целенаправленных стратегий. Об этом говорится в новом докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Положение детей в мире 2008».

Представляя в Женеве этот доклад, Исполнительный директор ЮНИСЕФ Анна Винниман отметила достигнутый прогресс, но предостерегла от поспешного торжества, заявив, что ежегодная потеря 9,7 миллионов детских жизней неприемлема.

«Обеспечение необходимых услуг на уровне общин для матерей, новорожденных и маленьких детей и постоянное улучшение национальных систем здравоохранения могут спасти жизни многих из 26 тысяч детей, ежедневно умирающих в возрасте до пяти лет», — отметила Анна Винниман. Она подчеркнула, что ряд болезней, от которых погибают дети, можно было бы предотвратить путем расширения практики грудного вскармливания малышей, путем вакцинации, добавления в рацион витамина А и распространения антималярийных сеток.

Авторы доклада подчеркивают, что успех в этом направлении возможен. Они напоминают о реализации международной инициативы по борьбе с корью, которая привела к сокращению уровня смертности от этого заболевания на 68 процентов. Эксперты призывают, опираясь на этот и другие успехи, приложить еще больше усилий для спасения детей. Они считают, что главную роль в этом должны сыграть местные общины и предлагают государствам учитывать этот факт при разработке национальных стратегий по защите детей.

В новом докладе обращается внимание на то, что в Китае за последние 16 лет уровень детской смертности сократился на 47 процентов, в Индии за этот же период — на 34 процента. В Бангладеш, Непале, Бутане, Боливии, Эритрее и Лаосе усилия международного сообщества и национальных властей позволили добиться сокращения детской смертности в период после 1990 года на 50 процентов. В целом в мире после 1990 года уровень детской смертности сократился на четверть.

Авторы доклада ЮНИСЕФ считают, что при укреплении национальных стратегий к 2015 году уровень детской смертности можно будет сократить до четырех миллионов в год.

В настоящее время в промышленно развитых странах в возрасте до 5 лет умирает 6 из 1000 детей, а в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ — 27 малышей из 1000. В странах Африки к югу от Сахары в возрасте до пяти лет умирает каждый шестой ребенок.

www.unicef.org