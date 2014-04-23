В Саудовской Аравию - вспышка коронавируса: украинцам не советуют ездить

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“МИД настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в западный регион Саудовской Аравии, в частности в города Джида, Мекка, Медина, Наджаран”, - сказал он.

Как объяснил Перебыйнис, в этом регионе зафиксирована вспышка коронавируса. Им были инфицированы 244 человека, 78 из которых умерли.