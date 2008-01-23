В Украине за неделю гриппом заболели более 44 тыс. человек

В Украине уровень заболеваемость населения гриппом и ОРВИ, согласно анализу данных прошедшей недели, характеризуется как сезонный неэпидемический. Ни в одном из 10 контрольных городов Украинского Национального Центра гриппа и ОРИ Минздрава Украины эпидемический порог по гриппу не перейден.

На протяжении прошедшей недели заболели 44 136 лиц (45,93 на 10 тыс. нас.), удельный вес детей до 14 лет - 45,6% (заболело 20 117 детей). По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 19,75%, в том числе среди детей на 15,79%.

Удельный вес детей возрастной группы до 2 лет составлял 29,9; 3-6 лет - 37,2; 7-14 лет - 32,9%. Госпитализированы 256 лиц, из них - 233 ребенка (91%), удельный вес среди госпитализированных составляет 0,58.

Пока что в Украине за весь период интенсификации респираторных инфекций штамм вируса гриппа не выделен. Заболеваемость определялась прежде всего вирусами парагриппа, адено- и респираторно-синцитиальным.

Вакцинация против гриппа продолжается. Вакцинировано против гриппа в Украине свыше 440 тыс. лиц.

Ранее специалисты Министерства здравоохранения предупредили, что в начале февраля в Украине ожидается эпидемия гриппа.

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