Яценюк поручил Минздраву и таможенной службе срочно растаможить все медпрепараты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

“Что я просил бы, господин министр (министр здравоохранения Олег Мусий - УНИАН). Вчера я уже обратился в Государственную таможенную службу: первый вопрос - закон парламентом принят, который предложил Кабинет министров о снижении НДС с 20% до 7% и установлении единой ставки налога на добавленную стоимость, - безотлагательно растаможить все лекарственные средства, которые находятся на таможне”, - сказал Яценюк.

Также, по его словам, сегодня на заседании правительства необходимо принять окончательную версию постановления Кабмина о том, чтобы растаможивание лекарственных средств проходило по ставке не 20, а 7%.

Как сообщал УНИАН, согласно закону «О предотвращении финансовой катастрофы», который вступил в силу с 1 апреля, в Украине вводится НДС в размере 7% на операции по поставкам лекарств.