Антимонопольный комитет инициирует проверку рынка розничной торговли лекарствами

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал исследовать украинский рынок розничной торговли лекарственными средствами в связи с многочисленными обращениями граждан по поводу существенного подорожания лекарств, сообщили УНИАН в пресс-службе АМКУ.

В ведомстве сообщили, что комитет планирует проанализировать работу крупнейших аптечных сетей и основных поставщиков.

По данным АМКУ, на сегодняшний день доля импортных лекарственных средств от общего объема реализованных в Украине составляет более 70%. Таким образом, колебание курса валют может существенно влиять на стоимость лекарственных средств для конечного потребителя.

Вместе с тем, наряду с объективными факторами, которые вызывают рост цен на лекарственные средства, в том числе введение НДС на данную категорию товара, АМКУ видит признаки проявления злоупотребления рыночной властью и согласования конкурентного поведения участников рынка лекарственных средств.

«В связи с этим комитетом будет проведен анализ механизма формирования цен на лекарственные средства на указанном рынке», - говорится в сообщении.

АМКУ отметил, что в случае выявления признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции комитет должен принять меры согласно действующему законодательству, такие как наложение штрафа.

Как сообщал УНИАН, общественные организации, выступая от имени потребителей, неоднократно заявляли, что цены на импортные лекарства в Украине выше, чем в соседних странах. Более того, рост цен связан не только с колебанием курса валют и введением 7%-ного НДС на импорт лекарств, но и со злоупотреблением аптечных сетей дистрибьюторов, производителей.

Ранее министр финансов Александр Шлапак заявил, что рынок лекарств и медицинских средств является одним из основных теневых рынков в нашем государстве, учитывая льготное налогообложение. Нередко цены на лекарства, которые ввозятся в Украину, завышаются даже на 400%. Также он отметил, что цены на лекарства в Украине значительно выросли - на 60-70%. По словам министра, из них введение НДС занимает 5,5% на импортные лекарства и 3% - на отечественные, остальные 56% - это девальвация гривни.