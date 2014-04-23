Мобильные телефоны ухудшают способность мужчин к деторождению

Исследования проводились на 20 добровольцах, страдающих эректильной дисфункцией, и 10 здоровых мужчинах, ранее не жаловавшихся на проблемы с потенцией. Для чистоты эксперимента представителей обеих групп выбирали таким образом, чтобы между ними практически не было различий (вес, возраст, уровень гормонов и т.п.), пишет Здоровье.

В течение 6 месяцев врачи из Австрии и Египта наблюдали за участниками исследования. Мужчины прошли необходимые обследования и заполнили анкеты, в которых подробно расспрашивалось о повседневном использовании мобильных телефонов.

По результатам исследований выяснилось, что мужчины, страдающие эректильной дисфункцией, носили с собой телефоны по 4,4 часа ежедневно. В то же время здровые мужчины из второй группы носили мобильники по 1,8 часов в день. На основе этих данных ученые сделали вывод о возможном влиянии мобильных устройств на сексуальное здоровье мужчин.

Ученые предупреждают, что пока рано делать глобальные выводы, ведь в эксперименте приняли участие всего 30 человек. В ближайшем будущем исследования в этой области продолжатся.