219 пострадавших во время акций протеста в Украине направлены на лечение за границу

219 пострадавших во время акций протеста после получения помощи в украинских медицинских заведениях были направлены на лечение за границу.

Об этом заявили на брифинге в Верховной Раде женщины – члены Межфракционного депутатского объединения «Равные возможности» вместе с представителем Украинского координационного центра международной помощи (пострадавшим) Еленой Ганцяк-Каськив, сообщили УНИАН в МФО.

Они заметили, что по государственным программам международной гуманитарной помощи 12 стран принимают на лечение пострадавших. Больше всего - Польша, где прошли лечения 110 раненых, а также Германия (27 раненых), Румыния (11), Чехия (36), Эстония (10), Латвия (10), Литва (10), Венгрия (10), Италия (10). Еще в двух странах - Австрии и Израиле - 15 пострадавших лечатся за средства спонсоров.

На сегодняшний день подтверждена информация о 467 раненых во время акций протеста 19 января - 20 февраля гражданах, которые проходили длительное медицинское лечение в медицинских заведениях Киева и Украины. Количество же всех пострадавших и травмированных намного больше.

По словам сопредседателя МФО «Равные возможности» Ирины Геращенко, предыдущие списки погибших и раненных во время акций постоянно уточняются. До сих пор несколько травмированных находятся в крайне тяжелом состоянии. Также к спискам раненых добавляется информация из регионов и уточнены данные тех людей, которые скрывали свои настоящие имена из-за страх репрессий.

Также депутат проинформировала, что сейчас МФО и УКМД сотрудничают по 4 программам. Это помощь в лечении пострадавших, также разрабатывается программа их медицинской и психологической реабилитации; протезирование; поддержка детей погибших и пострадавших.

Сопредседатель МФО «Равные возможности» Елена Кондратюк рассказала, что эти программы реализуются не только в тесном сотрудничестве с правительствами и международными гуманитарными фондами, но и с украинской диаспорой, которая очень активно поддерживает пострадавших. Также она отметила чрезвычайно важную роль и поддержку церквей разных конфессий.

Народные депутаты, члены МФО Татьяна Слюз, Оксана Продан, Лилия Гриневич и Ирина Купрейчик рассказали о поддержке киевских больниц, где до сих пор находятся более 40 раненых. Они поблагодарили волонтеров, которые собирали лекарства и средства для пострадавших и их семей. Также благодаря спонсорской поддержке телеканалов удалось закупить медоборудование на 4 млн. грн для четырех киевских медцентров и оплатить два самолета для транспортировки раненых в Германию.

Женщины-политики отметили, что МФО и в дальнейшем будет координировать всю работу по реабилитации раненых и поддержке семей погибших вместе с УКМД.

По словам Ганцяк-Каськив, уже пошла вторая волна помощи раненым, тем, кто нуждается в более длительной реабилитации. Она призвала предоставлять информацию о травмированных, которые находятся в больницах в регионах и нуждаются в опеке за рубежом.

В Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов для поддержки семей погибших и пострадавших, предоставления социальных гарантий семьям, которые потеряли кормильца. Женщины – народные депутаты будут требовать, чтобы они были рассмотрены как первоочередные.

Информацию о раненых, которые нуждаются в помощи, и семьях погибших, МФО «Равные возможности» и УКМД просят предоставлять по телефонам: (063) 233-03-03, (065) 939-81-74 и (044) 255-34- 28.