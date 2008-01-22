В.Князевич: Мы выведем украинскую медицину на надлежащий уровень

Внедрение программы "Медицина в селе" должно стать приоритетом в деятельности Министерства здравоохранения на ближайшие годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, об этом сегодня министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ заявил во время встречи с коллективом Национального медицинского университета им. А.Богомольца.

Он отметил, что в настоящее время система здравоохранения, особенно в регионах государства, не обеспечивает для всех граждан надлежащего медицинского обслуживания.

В то же время, он заверил, что никто не будет силой загонять выпускников на работу в сельские медицинские заведения.

“Мы отрабатываем механизмы, которые дадут молодым медикам право выбора места труда. Создание надлежащих жилищно-бытовых условий, материально-техническое обеспечение медицинских заведений, единовременная денежная поддержка, социальная защита и достойная зарплата будут значительно повышены для медиков сел и поселков” - заверил В.КНЯЗЕВИЧ.

Министр также отметил, что сегодня в Украине достаточное количество медицинских заведений, а внимание акцентируется на их надлежащем современном обеспечении.

По его словам, введение обязательного медицинского страхования и переход на семейную медицину позволят медикам, особенно сельских регионов, заниматься медицинской практикой в полном объеме, по необходимости и желанию.

"В настоящее время я вместе со своими единомышленниками активно работаем и сделаем все для того, чтобы вывести украинскую медицину на надлежащий уровень. Уверен, что есть у нас, в Украине, возможности и кадры, нужно только отработать механизмы, с помощью которых будет направлено развитие системы здравоохранения в правильное русло, чтобы удовлетворить и пациентов, и медиков" - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.