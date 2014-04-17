Как лечить акне и другие высыпания на коже

Для лечения различных форм акне применяют разнообразные методики, выбор которых зависит от конкретного больного. Рациональная терапия определяется болезнетворными факторами, которые включают повышенное образование кожного сала, размножение пропионобактерий, поддерживающее воспалительный процесс. При назначении лечения учитывают длительность процесса, его распространенность, тяжесть, а также тип поражения кожи и образование кожного сала. Большое значение имеют оценка психоэмоциональной сферы, социального статуса, общественной адаптации больного. Пищевые факторы, различные виды питания, диета не имеют значения для развития акне и подбора терапии, пишет Lady.tochka.net.

Лечение включает как местные, так и системные препараты, которые влияют на образование кожного сала, удаляют отшелушенный эпителий, замедляют размножение или уничтожают микробы на коже.

Местное лечение назначается на длительный срок — как правило, не менее трех месяцев. В настоящее время широко применяются местные ретиноиды. Эти лекарственные препараты положительно влияют на процессы ороговения, снижают выделение сала, ускоряют обновление клеток эпителия, обладают противовоспалительным действием.

Местные антибиотики назначаются при воспалительных прыщах в комбинации с местными ретиноидами.

Общая терапия показана при лечении прыщей средней или тяжелой формы, а также при непереносимости или неэффективности местного лечения.

Оральные контрацептивы тоже могут использоваться при лечении прыщей. Блокируя и снижая выработку андрогенов, контрацептивы тормозят секрецию сальных желез.

Лечение акне народными методами

Масло чайного дерева. По мнению многих косметологов, это самое эффективное средство от прыщей в начальной стадии. Для лечения просто наносите неразбавленное масло на прыщик и не смывайте.

Сделайте отвар из маргаритки многолетней (столовая ложка сухой травы на 200 мл воды), дайте настояться, заморозьте его кубиками в морозильной камере. Этими кусочками льда регулярно протирайте спину, а после ополаскивайте чистой водой.

Сок алоэ. Это доступное и натуральное средство, которое исцеляет воспаления кожи и приносит ощутимую пользу при борьбе с прыщами. Избавиться от высыпаний поможет следующий рецепт. Растолките в порошок 20 таблеток стрептоцида и разбавьте соком алоэ до получения густой массы. В полученную смесь добавьте три капли йода. Вечером смажьте лекарством каждый прыщик и оставьте на всю ночь. Утром умойтесь с использованием дегтярного мыла.

Еще одно хорошее средство: измельчите несколько листьев алоэ и залейте их стаканом холодной кипяченой воды. Выдержите час, а затем прокипятите в течение двух минут. Процедите и, слегка остудив, наложите кашицу из алоэ на пораженную кожу на 15 минут. Затем умойтесь прохладной водой.

Голубая глина. Предотвратить появление прыщей на лице, а также убрать уже имеющиеся можно, если регулярно (2 раза в неделю) делать маски от прыщей из голубой глины. Для этого смешайте по одной столовой ложке порошка голубой глины, лимонного сока, настойки календулы и кипяченой воды. Нанесите маску на лицо на 10 минут, затем смойте прохладной водой.

Возьмите 50 г измельчённых корней лопуха большого, залейте литром холодной воды, кипятите полчаса. Отвар процедите и используйте для ванны. Принимайте ванну ежедневно в течение двух недель.