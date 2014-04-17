Правительство призывают выделить средства на лечение тяжелобольных граждан

Благотворительный фонд “Пациенты Украины” призывает правительство выделить средства на лечение тяжелобольных граждан.

Как сообщили УНИАН в благотворительном фонде “Пациенты Украины”, об этом шла речь на заседании круглого стола с участием министра здравоохранения Олега Мусия, народных депутатов, пациентов и представителей разных министерств и ведомств.

«С падением курса национальной валюты и введением НДС на лекарства в среднем все препараты в Украине подорожают на 60%, — сказал председатель организации «Пациенты Украины» Дмитрий Шерембей. – Если учесть, что бюджет Министерства здравоохранения утверждался при курсе 8 гривен за доллар, то фактически в этом году 60% людей, которые должны были бы получить лечение, умрут. Умрут люди, больные гепатитом, для которых в прошлом году мы добились лечения от государства, люди с почечной недостаточностью, которые не смогут прожить и недели без процедуры гемодиализа. Миллионы украинцев умрут уже в этом году, если сегодня мы не предложим выход из этой катастрофической ситуации».

27 марта 2014 г. Законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» практически по каждой из бюджетных программ были уменьшены объемы финансирования с целью покрытия дефицита государственного бюджета, однако по некоторым программам сокращение расходов осуществлено не в полном объеме, как это было возможно осуществить, отметили эксперты.

Выходом из медицинской катастрофы участники стола назвали частичное уменьшение финансирования незащищенных расходов государственного бюджета по отдельным государственным программам. За счет этого экономия средств по общему фонду может дополнительно составить почти 3,5 млрд грн и по специальному фонду, как минимум, 2,5 млрд грн, что полностью покроет дефицит средств на закупку лекарств для тяжелобольных, который составляет 4,2 млрд грн.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Валерий Дубиль считает, что 4,2 млрд грн является вполне реальной суммой для госбюджета.

«Мы предлагаем правительству сократить незащищенные статьи расходов общего фонда бюджета, особенно те, которые не были уменьшены в возможных размерах принятием закона Украины от 27 марта. Мы проанализировали бюджет 2014 г. и нашли около 65 программ, в рамках которых мы предлагаем сократить расходы. Это позволит «найти» в казне необходимые 6 млрд грн, что полностью покроет указанный дефицит в лечении тяжелобольных пациентов», – сказал он.

По результатам круглого стола пациенты и народные депутаты подписали письмо к правительству, в котором призвали премьер-министра Украины Арсения Яценюка рассмотреть в кратчайшие сроки предложенные ими источники покрытия дефицита государственных средств на закупку лекарств в 2014 году и высказать позицию Кабмина относительно путей решения этой проблемы.