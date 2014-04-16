Мусий констатирует, что ни одна из бюджетных программ Минздрава не финансируется на 100%

Министр здравоохранения Украины Олег Мусий констатирует, что ни одна из бюджетных программ, где предусмотрены медикаменты и исследования для наиболее уязвимых слоев населения, не финансируется на 100%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения заявил во время круглого стола в Киеве.

"С большой грустью я хочу констатировать, что бюджет Министерства здравоохранения, к величайшему сожалению, не покрывает потребностей всех бюджетных программ, где предусмотрены медикаменты и исследования для наиболее уязвимых слоев населения. Согласно анализу бюджетных программ, которые на сегодняшний день есть в Минздраве, некоторые программы вообще не финансируются, а некоторые - на 20-30%, некоторые - на 90%, но стопроцентного финансирования сегодня нет", - сказал Мусий.

Он добавил, что медикаменты, которые используются в государственных программах, на 80% - импортного производства, поэтому очень серьезно привязаны к курсу валют.

"Так вот, по курсу валют, по состоянию на сегодня, это плюс 40%. Плюс введение НДС 7%, удорожает еще на 10%, и в целом мы имеем прогнозируемое повышение цен, если не уменьшится курс доллара, 50%", - сказал он.

Мусий также отметил, что Минздрав будет готовить законопроект о дополнительном выделении средств на закупку лекарств.