95 пострадавших активистов Майдана до сих пор остаются в больницах Киева

В учреждениях здравоохранения Киева на лечении находятся 95 человек, которые пострадали во время обострения столкновений в центре столицы осенью-зимой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

С 18 февраля «с места обострения столкновений в центре города Киева к бригадам экстренной медицинской помощи и в учреждения здравоохранения города Киева за медицинской помощью обратился 1 801 пострадавший, 1208 из них были госпитализированы. На лечении в учреждениях здравоохранения г. Киева по состоянию на утро 15 апреля находятся 95 человек», говорится в сообщении.

За последние сутки за медицинской помощью обратилось 10 человек.

Согласно оперативным данным, с 30 ноября 2013 года в Киеве погибло 106 человек.