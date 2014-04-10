ВР приняла закон относительно снижения НДС на лекарства

Верховная Рада Украины с третьей попытки приняла правительственный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно устранения отдельных несогласованностей норм законодательства (№4645).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 229 народных депутатов из 294, зарегистрированных в сессионном зале.

Перед этим ВР дважды голосовала за его принятие, однако голосов не хватало.

Как сообщал УНИАН, по убеждению правительства, принятие отмеченного закона предопределено необходимостью усовершенствования отдельных положений действующего законодательства, устранения двойной трактовки отдельных его норм.

В частности, законом предлагается:

увеличить ставку акцизного налога на транспортные средства по коду 8703 33 19 00 согласно УКТВЭД с 1,09 евро до 2,18 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя, которая по техническим причинам не была включена в Закон Украины «О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине»;

согласовать отдельные нормы Налогового кодекса Украины с нормами Таможенного кодекса Украины;

осуществить редакционную правку с целью устранения двойной трактовки нормы относительно налогообложения НДС операций по поставкам лекарственных средств и изделий медицинского назначения по ставке 7%. В частности, уточнить, что по ставке 7% облагаются налогом «операции по ввозу на таможенную территорию Украины и поставкам на таможенную территорию Украины» лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

ввести обязательное обнародование списка плательщиков НДС, которые получают возмещение из Государственного бюджета Украины;

приостановить на период до 1 июля 2014 года нормы Налогового кодекса Украины о применении ставки 5% для процентов согласования отдельных норм относительно вступления их в силу;

в связи с изменением Национальным банком Украины порядка установления и использования официального курса гривни к иностранным валютам и курса банковских металлов (которые вступили в силу 4 апреля 2014 года), вносятся изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, которыми установлены нормы относительно правил пересчета иностранной валюты в валюту Украины при осуществлении таможенных формальностей и начислении таможенных платежей.

Реализация отмеченного акта даст возможность получения дополнительных поступлений в сводный бюджет.