Депутаты намерены урегулировать проблему налогообложения лекарств

Народные депутаты Украины намерены урегулировать проблему налогообложения лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которая возникла после введения парламентом НДС в размере 7% на операции по их поставкам, что, по словам фармацевтических компаний, фактически привело к остановке импорта.

Соответствующий законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения операций по поставке лекарственных средств и изделий медицинского назначения)» 9 апреля был направлен на рассмотрение профильного комитета в парламенте. Автором законопроекта является народный депутат Олег Гелевей (фракция "Свобода").

«Внесение предложенных изменений будет способствовать урегулированию отношений, связанных с ввозом лекарств и средств медицинского назначения на таможенную территорию Украины, а также предотвратит повышению цен на них», - говорится в пояснительной записке.

По мнению Гелевея, проблема с налогообложением возникла поскольку "поставка на территорию Украины" и "ввоз на таможенную территорию Украины" - разные юридические термины, а операции по ввозу лекарств и средств медицинского назначения на таможенную территорию Украины не прописаны в законе. Поэтому отмена льготной нулевой ставки налога на добавленную стоимость привела к тому, что при ввозе лекарственных средств и изделий медицинского назначения товары облагаются по ставке НДС 20%, а не 7%, как было заявлено правительством.

Законопроект предусматривает установление единого размера НДС на операции по поставке на таможенной территории Украины и операции по ввозу на таможенную территорию Украины лекарственных средств, медицинского оборудования и медицинских приборов на уровне 7%.

Как сообщал УНИАН, согласно Закону «О предотвращении финансовой катастрофы», вступившему в силу 1 апреля, в Украине вводится НДС в размере 7% на операции по поставкам лекарств.

Вместе с тем, эксперты и некоторые народные депутаты заявили, что норма в законе прописана недостаточно четко, из-за чего при ввозе лекарств взимается не 7% НДС, а по общей ставке - 20%.

4 апреля Министерство доходов и сборов Украины разослало пояснительное письмо по всем таможня Украины, согласно которому все лекарственные средства и изделия медицинского назначения должны растаможиваться в соответствии с 20% ставкой НДС, а не 7%.

7 апреля фармацевтические ассоциации и участники фармрынка призвали правительство Украины упорядочить взимание налога на добавленную стоимость (НДС) на импорт лекарственных средств и изделий медицинского назначения, поскольку противоречия в трактовке закона не позволяют осуществлять поставки в страну.