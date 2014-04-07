Введение НДС на лекарства заставит импортеров декларировать реальную стоимость препаратов – Яценюк

Введение 7-процентной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на операции по поставке лекарств, утвержденное Верховной Радой в конце марта, заставит поставщиков декларировать реальную, а не завышенную стоимость препаратов, что, в свою очередь, стабилизирует розничные цены на фармацевтическом рынке. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время встречи с представителями деловых кругов в Киеве.

«Один из наиболее прибыльных бизнесов – это торговля медпрепаратами. Как было раньше? По инвойсу, по импорту (в Украину – УНИАН) препарат, который стоит 1 доллар, завозили в среднем за 4 доллара. Завышали инвойс, чтобы не платить налог на прибыль, и перегоняли деньги за границу, имея 400-процентную прибыль, – сказал глава правительства. – Введением этого налога мы заставили декларировать реальную стоимость».

По словам премьера, после введения НДС на рынке произойдет стабилизация цен. «Что случится после этого налога – наоборот, стабилизация цены. Фармацевтическая мафия – это известная вещь в мире, и мы ее должны вместе с Минздравом и Гослекслужбой начинать искоренять», – подчеркнул Яценюк.

При этом он согласился, что в настоящий момент существуют определенные сложности с трактовкой норм закона. «У нас есть ряд несогласованностей, и мы завтра проведем заседание правительства, чтобы на следующей неделе проголосовать и исправить те ошибки, которые были допущены», – добавил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, согласно Закону «О предотвращении финансовой катастрофы», вступившему в силу 1 апреля, в Украине вводится НДС в размере 7% на операции по поставкам лекарств. Вместе с тем, эксперты и некоторые народные депутаты заявили, что норма в законе прописана недостаточно четко, из-за чего при ввозе лекарств НДС взимается в размере не 7%, а по общей ставке – 20%.

В этой связи в ассоциации «ФармУкраина» сразу же заявили, что введение НДС на лекарства может привести к существенному подорожанию медикаментов и даже коллапсу фармрынка страны. Вместе с тем, министр финансов Александр Шлапак заявил, что НДС на импорт и первичную продажу лекарственных средств в размере 7% не приведет к росту цен на препараты. Министр пояснил, что цены можно удержать за счет понижения рентабельности тех, кто на этом зарабатывает.

Кроме того, Министерство доходов и сборов Украины уже готовит разъяснение о взимании налога на добавленную стоимость (НДС) на импорт лекарственных средств.