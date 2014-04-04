Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Гвинею из-за эпидемии лихорадки Эбола

МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться в ближайшее время от поездок в Гвинею или Либерию в связи со вспышкой эпидемии лихорадки Эбола (острое вирусное заболевание с высоким уровнем смертности).

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел, гражданам Украины, которые находятся на территории Гвинейской Республики или Либерии, следует строго соблюдать правил личной гигиены, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, учитывать, что основными распространителями вируса Эбола являются животные, принадлежащие к классу высших приматов, а также консультироваться с медицинскими заведениями относительно возможных профилактических мероприятий для предупреждения заражения этим вирусом, и, в случае появления первых симптомов безотлагательно обращаться в больницы.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины в Республике Сенегал по номерам телефонов: (+221) 77 474 55 63 и (+221) 33 868 13 56.

Также функционирует круглосуточная «горячая линия» МИД Украины: (044) 238-16-57.