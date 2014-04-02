Самая высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киевской области - Центр гриппа

За отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболели 188 307 человек, из них 117 741 (62,5 %) составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 41,4 на 10 тысяч населения.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрировано в Киевской области - 64,3, самый низкий - в Харьковской - 17,9 на 10 тыс. населения.

Количество госпитализированных уменьшилось на 12,6%, при этом специализированную медицинскую помощь получили 2277 взрослых и 6147 детей до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей до 17 лет уменьшился соответственно на 18,7 % и 20,9 %.

За неделю на территории Украины среди больных гриппом зарегистрировано два лабораторно подтвержденных летальных случая: по одному-в Винницкой и Ровенской областях.

С начала эпидемического сезона вакцинировано против гриппа 246 893 лица. За отчетную неделю привито против гриппа 62 человека, что на 29,6 % меньше, чем за прошлую неделю. Удельный вес детского населения, среди привитых лиц против гриппа, составляет 16 %.