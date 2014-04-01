Регионы получат новые автомобили скорой медицинской помощи

Регионы уже в ближайшее время получат новые автомобили скорой медицинской помощи.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, на конец этой недели уполномоченным предприятием «Политехмед» МОЗ Украины будет проведена техническая и экспертная оценка автомобилей экстренной медицинской помощи и распределено среди регионов более 1 000 новых автомобилей из закупленных почти полторы тысячи.

По словам министра здравоохранения Украины Олега Мусия, пока у двух поставщиков еще существуют проблемы с растаможкой и установлением медицинского оборудования, которым должны быть укомплектованы машины.

"Во время встречи с послом Франции была достигнута договоренность, что, несмотря на коммерческие отношения одного из поставщиков - НПО «Практика» с импортером автомобилей «Пежо» в Украине, на все авто будут выданы необходимые документы. А если между этими юридическими лицами возникли проблемы финансового характера - они будут решаться согласно законодательству, в судебном порядке", - отметил министр.