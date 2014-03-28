Всемирный банк поможет Украине в реформировании здравоохранения

Об этом шла речь во время встречи Министра здравоохранения Украины Олега Мусия с лидером Сектора человеческого развития по делам Украины, Беларуси и Молдовы региона Европы и Центральной Азии Паоло Карло Белле.

Белле напомнил, что Всемирный банк занимается подготовкой нового проекта по охране здоровья уже год, продолжается работа в регионах и осуществляется анализ инициатив от медицинских учреждений и групп по решению проблем отрасли.

«Этот проект нацелен на то, чтобы помочь Украине воплотить в жизнь свое видение образа реформирования и модернизации системы здравоохранения. И я думаю, что выделенная сумма, может увеличится. Я надеюсь, что это может быть в рамках нескольких совместных проектов», - отметил он.

По его словам, следует ускорить процесс сбора данных из регионов, определения и анализа направлений финансирования и сформировать четкие стратегии реализации Проекта, чтобы завершить его подготовку и подать на рассмотрение Совету директоров Всемирного банка до конца сентября 2014 г.

Мусий поблагодарил иностранных партнеров за поддержку и финансовую помощь, особенно в сложнейший период, который сейчас переживает государство, и медицинская отрасль в частности. А также обозначил ряд изменений, которые планирует провести в неотложном порядке, в том числе и для того, чтобы сформировать основные направления совместного Проекта.

«В первую очередь, - отметил министр, - я вижу изменения трех основных компонентов функционирования отрасли в целом: в системе управления охраной здоровья, в частности привлечения профессионального врачебного, медицинского, провизорской самоуправления; в системе финансирования, в том числе введение общеобязательного медицинского страхования; в системе подготовки профессиональных медицинских кадров. Это те реформы, без которых невозможна дальнейшая работа».