Минздрав усилил меры по недопущению заболеваний птичьим гриппом

Министерство здравоохранения Украины усиливает профилактические и противоэпидемические меры по недопущению заболеваний птичьим гриппом среди людей в связи с выявлением высокопатогенного гриппа птицы (вирус типа А субтипа Н5N1) в птицеводческом хозяйстве села Ривне Красногвардейского района в Крыму.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

По приказу министра создается оперативный штаб для координации деятельности для постоянной и четкой координации работы по профилактике гриппа соответствующих органов и учреждений АРК, обеспечения обмена ежедневной оперативной информацией и тому подобное.

Кроме того, направляются финансовые ассигнования для проведения экстренной профилактики птичьего гриппа с помощью средств неспецифического действия в очаге его возникновения, в первую очередь работникам птицеводческих хозяйств, для предотвращения возможного одновременного заражения циркулюющими вирусами птичьего и человеческого гриппа, на подготовку на случай распространения заболевания госпитальных баз, формирования дополнительных бригад медицинских работников, для осуществления подворных обходов, создания запаса диагностических и лечебных препаратов, диагностикума для проведения лабораторных исследований на вирус птичьего гриппа у людей.

Руководителям птицеводческих хозяйств, независимо от организационно-правовой формы собственности, направлены рекомендации обеспечить работников средствами индивидуальной защиты на случай возникновения птичьего гриппа и организации особого режима работы.

Украинскому центру гриппа и ОРВИ Минздрава Украины дано поручение обеспечить мониторинг циркуляции вирусов гриппа и заболеваемости, немедленно информировать Минздрав Украины о случаях выделения вируса гриппа и массовых заболеваниях гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе среди работников птицехозяйств.

Рекомендовано также проводить широкую разъяснительную работу среди населения о средствах индивидуальной защиты и профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.