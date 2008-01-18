В одном из детсадов Киева дети отравились хлоркой

В одном из детских садиков столицы после сна четверо детей выпили раствор малой концентрации хлорки с водой.

В четверг, 17 января, в 16.30 из детского садика № 372, который находится в Голосеевском районе, в отделение токсикологии детской специализированной больницы "Охматдет" с признаками пищевого отравления были госпитализированы четыре ребенка. Об этом рассказал представитель правоохранительных органов, пожелавший остаться неизвестным.

В телефонном разговоре представитель районного отдела Тригуб Людмила Михайловна подтвердила факт употребления детьми младшей группы раствора малой концентрации хлорки с водой. Детям на месте была оказана первая медицинская помощь, после чего ребятишки были доставлены в отделение токсикологии детской специализированной больницы "Охматдет", где детям была оказана дополнительная помощь.

Со слов Людмилы Михайловны, во время детского сна, санитарка залила чайник раствором для дезинфекции, и видимо забыла слить воду. Проснувшись, дети попросили воды и воспитательница, нечего не подозревая, дала детям воду. Дети выпили 60 грамм воды. Стоит отметить, что от отравления пострадал и ребенок санитарки.

Генеральный директор детской специализированной больницы "Охматдет" в телефонном разговоре сообщило том, что состояние детей удовлетворительное их жизни нечего не угрожает. Признаков отравление нет.

Сегодня