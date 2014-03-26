Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Украине не превышен

В других регионах Украины показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышает эпидемические пороги и находятся в пределах от -3,5 % в Запорожской к -77,0 % в Ивано-Франковской областях.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, за отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболело 235 611 человек, из них 148 809 (63,2 %) составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 51,8 на 10 тысяч населения.

Самый высокий показатель заболеваемости на грипп и ОРВИ зарегистрировано в Киевской - 80,3, самый низкий - в Харьковской областях - 19,8 на 10 тыс. населения.

За отчетную неделю госпитализировано 9 640 человек, из них 6 916 (71,7 %) составляли дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей до 17 лет увеличился соответственно на 4,3 % и 3,5 %.

За неделю на территории Украины среди больных гриппом зарегистрировано два лабораторно подтвержденных летальных случая: по одному-в Винницкой и Черкасской областях.