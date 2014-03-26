На товары, уничтожающие здоровье людей, должны быть введены дополнительные налоги - Мусий

Участники круглого стола «Акцизы спасают жизнь!», что был организован в рамках проекта «Деньги на лекарства» при поддержке ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ», Фонда Института открытого общества (FOSI), в партнерстве с попечительским советом Охматдет, инициировали законопроект о повышении акцизов на табачные, алкогольные и слабоалкогольные изделия.

Как сообщили УНИАН в Минздраве Украины, введение такой нормы обеспечит поступление дополнительно 750 млн грн в государственную казну, которые можно направить на нужды украинского здравоохранения и увеличить расходы на закупку лекарств для всех пациентов.

Министр здравоохранения Олег Мусий согласился с такой инициативой пациентских организаций.

«Моя позиция как гражданина, и как руководителя Министерства здравоохранения остается неизменной - на товары, которые уничтожают здоровье людей однозначно должны быть введены дополнительные налоги и я рад, что общественные организации являются союзниками министерства в этом вопросе»

По убеждению министра, повышение акцизов должны обеспечить европейский уровень цен на товары: для сигарет - около 50 грн. за пачку, для алкоголя - до 100 грн. И средства от этих сборов должны быть направлены именно на потребности украинской системы здравоохранения. Это позволит в трудное время реализовать ряд государственных программ и обеспечить стабильное функционирование учреждений здравоохранения, например, для достройки столичной клиники Охматдет.

По словам Мусия, повышение акцизов должно быть по меньшей мере на 30% и в дальнейшем, из года в год, постепенно расти. Резкое повышение налога может сломать эти рынки, которые для Украины является одним из основных источников бюджетных поступлений.