Болгария предлагает бесплатно оздоровить детей, родители которых погибли на Майдане

Болгария предлагает бесплатное оздоровление детей, родители которых погибли во время столкновений на Майдане в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, об этом сообщил посол Болгарии в Украине Красимир Минчев во время встречи с министром здравоохранения Украины Олегом Мусием.

По словам болгарского дипломата, посольство должно как можно скорее получить информацию о количестве таких детей, чтобы сформировать группы в возрасте от 8 до 18 лет на отдых в течение двух недель во время летних каникул.

Мусий поблагодарил за поддержку и отметил, что для детей также важна психологическая реабилитация, чему может способствовать отдых в горных районах Болгарии.

Минчев также выразил пожелания болгарских фармацевтических производителей о сокращении сроков регистрации и перерегистрации лекарственных средств, упрощении сертификации и лабораторных исследований лекарств, а также преодолении непрозрачности ценообразования на эти услуги.

Мусий заверил болгарского дипломата, что эти предложения будут изложены в новой редакции Закона «О лекарственных средствах», который полностью будет адаптирован к нормам Евросоюза, а прозрачность всех процедур для украинских и иностранных производителей обеспечит «очищение органов исполнительной власти, которые занимаются медицинскими и фармацевтическим секторами, от коррупционных действий».