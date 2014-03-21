Гидрометцентр обещает в Украине теплую весну и нежаркое лето

Весна в Украине ожидается теплая, с температурой в пределах нормы, а лето будет прохладным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Мы переходим в теплый сезон - более 5 градусов тепла по всей территории Украины будет после 25 числа", - подчеркнула Мартазинова.

Она объяснила, что говорит о среднемесячной температуре, которая может колебаться в пределах месяца.

По ее словам, в текущем месяце температура в Украине будет в рамках многолетней нормы, возможно повышение на один градус. Синоптики прогнозируют, что осадки в марте могут быть даже ниже нормы, в частности ниже нормы осадки будут в Киеве и центральных регионах Украины.

Мартазинова рассказала, что в апреле на севере страны будет температура на два градуса выше нормы, но в целом по Украине останется в пределах нормы - от 10-12 градусов тепла. Осадков будет меньше нормы, хотя и ожидаются шквальные ветры и грозы.

В мае по всей территории Украины температура будет выше нормы - от 15 градусов тепла. Одновременно в первой половине мая возможно резкое похолодание до заморозков, но потом можно ожидать температуру более 20 градусов. Осадки будут в пределах нормы.

Синоптик отметила, что в июне на западе и на юге страны температура будет выше на два градуса, в то время как на севере страны - меньше на один градус. На остальной территории в пределах нормы - до 20 градусов тепла.

В июле в Украине прогнозируется температура в среднем 20-24 градуса. До 27 градусов тепла может быть только в конце месяца.

"Сильного летнего тепла не будет. Я хочу предупредить, что такого сильного тепла, как в 2010 - 2012 годах, мы не увидим", - сказала она. Мартазинова отметила, что будет много пасмурных дней.