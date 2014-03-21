Мусий призвал председателя Гослекслужбы Соловьева и его зама Демченко уйти в отставку

Министр здравоохранения Украины Олег Мусий официально просит председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам Алексея Соловьева и его первого заместителя Инну Демченко добровольно уйти в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мусий сказал на брифинге в Кабинете министров Украины.

«Иначе совместной работы с ними я не вижу, вообще. Должен прийти новый менеджмент и новые руководители, которые никоим образом не запятнаны с коррупционными схемами, существовавшими раньше", - отметил Мусий.

Он подчеркнул, что не видит «этих работников руководителями лекарственной службы».

«Я на этом настаиваю. Я обратился к силовым структурам, чтобы они расследовали полномасштабно деятельность Государственной службы лекарственных средств. Кроме того, господин Соловьев, в сущности, сфальсифицировал свое заявление с отзывом предыдущего заявления (об увольнении). В присутствии свидетелей в моем кабинете он добровольно написал заявление «по собственному желанию об увольнении». На следующий день нес всяческую чушь о том, что к нему домой кто-то приходил, шантажировали его, семью, и он отзывает свое заявление. Деструктивная позиция Соловьева и такая же деструктивная позиция госпожи Демченко является саботажем в осуществлении новой государственной политики в сфере Государственной службы лекарственных средств», - отметил министр.

Он также опроверг информацию в СМИ о лоббировании партией «Свобода» на должности председателя Гослекслужбы определенных лиц.

«Это все абсолютно не соответствует действительности. Я никогда не соглашусь, (а именно по моему представлению будет назначен руководитель) на назначение человека, который раньше был в каких-либо схемах в Минздраве и Гослекслужбе. Мое глубокое убеждение, я настаиваю перед правительством, что все руководители без исключения должны покинуть свои должности – заместители министра здравоохранения, руководители всех служб. Именно так будет проводиться кадровая политика", - отметил Мусий.