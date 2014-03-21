В Военно-медицинском центре ВМС Украины в Севастополе проводят инвентаризацию

Согласно данным группы «Информационное Сопротивление», в настоящее время оккупанты проводят инвентаризацию имущества Центра.

Военно-медицинский центр ВМС Украины в Севастополе полностью перешел под контроль российских оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook пишет руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

Согласно данным группы «Информационное Сопротивление», в настоящее время россияне проводят инвентаризацию имущества Центра.

Также Тымчуку сообщили, что порядка 70% персонала Центра готовы продолжить работать на стороне ЧФ РФ.

"На что они рассчитывают, сказать трудно, поскольку ЧФ РФ имеет в своем составе «штатный» госпиталь. И в разговорах представители ЧФ признают, что Центр российскому флоту не нужен и будет расформирован", - отмечает он.