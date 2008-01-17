Полезные продукты для здорового позвоночника

Чтобы иметь здоровый позвоночник нужно правильно питаться. Основа суточного рациона. Говядина, телятина, крольчатина, курятина (без кожи), нежирная свинина - 200-250 г; рыба или рыбное суфле - 200 г; сыр, лучше домашний, - 200-250 г.

Витамины. Яблоки, груши, апельсины, лимоны, персики, абрикосы, сливы, вишни, черная и красная смородина, крыжовник, айва, шиповник, облепиха, бузина, калина, барбарис, боярышник, черника. Спустимся на землю и продлим: морковь, свекла, белокочанная капуста, лук, чеснок, кабачки, огурцы, помидоры, картофель, петрушка, укроп, редька черна. Все это разнообразие и разнотравье годится в сыром виде, для приготовления компотов, желе, овощных салатов, рагу, винегретов, овощных котлет и овощных гарниров. И соков. Витамины в естественной "упаковке" можно и нужно класть в рот перед едой, во время еды и после еды. В разгрузочные дни - вместо еды, они - основа разгрузочной диеты.

Крупы. Рис, гречиха, геркулес, саго, перловка, манка, макароны и вермишель. О пшене вспоминайте как можно реже. Горох, надеюсь, запомнили -- совсем изымите из меню.

Что из круп готовить? Супы и пудинги, гарниры и каши, бабки. У людей пожилого возраста манная или перловая каши, вермишель и макароны должны потеснить в рационе хлеб. В случае избыточной массы тела о хлебе и макаронных изделиях лучше не вспоминать.

Яйца. Не научились пить сырыми - и не нужно. Вкрутую сваренное - именно то, что нужно. Подходят яйца также как приложение к блюдам и салатам.

Молоко. Свежее и кипяченое, некислый мягкий сыр (домашний), простокваша, ряженка, сливки, сметана, ацидофильное молоко, йогурт, молочные приправы, сыворотка. Все-все годится, если не в переохлажденном виде. Плавленые сыры, такие как "Янтарь" или "Виола" - без ограничений, а твердые - в любом случае!

Жиры. Натуральные - лучше. В первой половине дня на сале, свином жире, масле готовят блюда или мажут их на хлеб. На рафинированных маслах - подсолнечной, кукурузной, оливковой, хлопковой, облепиховой - готовят завтраки, обеды, ужины, ими же сдабривают салаты. В случае обострения заболевания и людям пожилого возраста жиры животного происхождения заменяют диетическими маргаринами, можно и костным жиром, но не чаще двух раз в месяц.

Соусы. На овощном отваре, на основе помидоров (свежих или томатного сока) - сметанные, сливочные, сметанные со сливочным маслом.

Пряности. Чеснок, лук (в случае не восприятия - выдержанные на протяжении 15-20 минут в сыворотке), лавровые листья, хрен.

Закуски. Салаты из огородных и дикорастущих растений, винегреты, постная рыба в желатине. И капуста! Квашеная, свежая, политая маслом, - любая!

Напитки. О крепком чае - забудьте. Ваш напиток - едва-едва подкрашенная вода, да еще и с молоком. Или суррогатный кофе, также с молоком. Без ограничений - натуральные соки и коктейли из них, кисели, компоты из свежих и сушеных фруктов и ягод, многообразный морс. И - минеральная вода, лучше - столовая ("Боржоме", "Лужанская" и тому подобное), которая должна постоять без закрутки, чтобы вышел газ. В случае сниженной кислотности желудочного сока желательно за полчаса до еды выпивать пятипроцентный теплый раствор меда.

Завтрак, обед, полудник, ужин. До и после

Ученые давно пришли к выводу, что рациональное питание и чистая вода обеспечивают продолжительность жизни лучше, чем все лекарства вместе взятые.

Вы - "жаворонок", привыкли просыпаться в шесть утра? Прекрасно. Умылись, сделали зарядку и минут за 15-20 к завтраку съешьте пару яблок. Или фруктово-овощной, фруктовый салат с чесноком, сливками и сыром. Во время завтрака приучите себя съедать 100-150 г отваренного мяса с сытным гарниром. Не лезет в горло - добавьте приправу или хрен. Запейте компотом или слабым чаем, заешьте черным хлебом с маслом. Ну и, как мы с вами договорились, во время и после завтрака не забывайте о фруктах.

На второй завтрак - часа через 3-4 - достаточно немного утолить голод сладким салатом, бутербродом с маслом и мягким сыром, одним яйцом, помидорами и огурцами. На десерт - коктейль из соков.

Обед, а его время наступает через 6 часов после первого завтрака, состоит минимум из четырех блюд: суп, тефтели с гарниром, сыр со сметаной, суррогатный кофе, хлеб с маслом. Опять же со свежими овощами и фруктами.

Часа за 2-3 до обеда не помешает сделать перерыв на полудник. Фруктово-молочный кисель, сырная бабка, стакан горячего напитка из мелиссы, мяты или крапивы.

И, наконец, ужин. Его время наступает не позже как за 5-5,5 часов после обеда. И запомним - за несколько часов до сна. Здесь уже, если зразы, то морковные, манная каша с маслом, стакан фруктового сока.

Количество и насыщенность блюд обратно пропорциональны возрасту. Чем человек старше, тем меньше ему нужно еды. Однако он должен употреблять пищу чаще.