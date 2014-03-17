Бездумное лечение насморка может ухудшить состояние больного

Эдуард Маслов - руководитель Клиники ЛОР-заболеваний для детей и взрослых МЕДСИ рассказывает, как длительное применение капель для носа сказывается на здоровье.

"Сосудосуживающие капли при длительном, бесконтрольном применении, действительно, вызывают привыкание и только усиливают насморк. Такой "насморк от долгого лечения" врачи называют медикаментозным ринитом.

Регулярное использование сосудосуживающих капель в течение трех дней подряд приводит к обратному результату: сразу после закапывания нос начинает дышать, но через некоторое время заложенность еще больше усиливается. И с каждым разом периоды облегчения дыхания сокращаются. Человек, чтобы дышать более свободно, вынужден использовать капли все чаще и чаще и в более высоких дозах.

Лечение насморка при помощи ингалятора, в отличие от традиционной лекарственной терапии, имеет ряд преимуществ. Целебные вещества в виде аэрозоля достигают самых труднодоступных мест. А значит, эффективность лечения заметно повышается. Кроме того, компактные ингаляторы, содержащие ментол, в отличие от сосудосуживающих капель, привыкания не вызывают. Их можно использовать сколько угодно - и 3, и 5, и 7 дней, и даже дольше.

Но ментолсодержащие ингаляторы тоже не всем подходят. У детей, особенно детей раннего возраста, ментол может угнетать дыхание. Поэтому лечить насморк у ребенка при помощи ингалятора с ментолом нужно с большой осторожностью, строго по рекомендации врача".

Меддэйли