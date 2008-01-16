Заразиться кишечным расстройством можно от компьютерной мыши

Ученые Государственного Университета Нью-Йорка обнаружили, что инфекционный кишечный норовирус передается от человека к человеку через общее использование клавиатуры и компьютерных мышей.

Этот вирус приводит к вспышкам диареи и рвоты в зимний период, когда опасность кишечных инфекций минимальна.

В группе риска - школьники и студенты, проводящие много времени в интернет-кафе и офисные сотрудники, пользующиеся общими компьютерами.

Врачи призывают обязательно мыть руки после работы с клавиатурой и чаще протирать клавиатуру и мышку дезинфицирующими составами.

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