Заразиться кишечным расстройством можно от компьютерной мыши
13:00, 16 января 2008Страна
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Мойте руки после работы с клавиатурой
Ученые Государственного Университета Нью-Йорка обнаружили, что инфекционный кишечный норовирус передается от человека к человеку через общее использование клавиатуры и компьютерных мышей.
Этот вирус приводит к вспышкам диареи и рвоты в зимний период, когда опасность кишечных инфекций минимальна.
В группе риска - школьники и студенты, проводящие много времени в интернет-кафе и офисные сотрудники, пользующиеся общими компьютерами.
Врачи призывают обязательно мыть руки после работы с клавиатурой и чаще протирать клавиатуру и мышку дезинфицирующими составами.
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