Как отличить головную боль от мигрени

Средняя частота приступов мигрени - приблизительно один приступ в месяц, у некоторых больных меньше одного приступа в месяц, приблизительно 10 % - больше чем один приступ в неделю. Отдельные приступы мигрени длятся меньше четырех часов, средняя длительность приступа - около 24 часов, иногда они могут продолжаться на протяжении нескольких дней.

Приблизительно 70 % людей, особенно страдающих мигренью, имеют позитивный семейный анамнез. Доказано, что если приступ мигрени были у обоих родителей, риск выявления заболевания у потомков варьирует от 60 до 90 %. Если приступ мигрени были только у матери, то риск заболевания составляет 72 %, если только у отца – 30 %.