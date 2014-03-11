Психологи помогут людям со стрессом из-за политических событий в Украине

Национальная экспертная комиссия Украины по вопросам защиты общественной морали совместно с Национальной академией медицинских наук Украины начинают со вторника, 11 марта, медико-психологическую реабилитацию и морально-психологический практикум для граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии, специалисты готовы оказать профессиональную помощь лицам, психофизиологическое состояние которых подверглось расстройству вследствие длительных событий, происходивших в последнее время в Украине и обострившихся из-за общественно-политической ситуации, вызванной посягательством на территориальную целостность Украины.

Комплекс реабилитационных мер при участии медицинских работников, психологов и социальных педагогов будет направлен на сохранение психофизиологических функций людей, восстановление оптимального для их уровня трудоспособности и социальную адаптацию.

Помощь будет оказываться непосредственно на Майдане Незалежности и в помещении Института отоларингологии имени Коломийченко НАМН Украины по адресу: ул. Зоологическая, 3.