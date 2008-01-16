В Одесской области стали больше болеть гриппом

На прошлой неделе в Одесском регионе были официально зарегистрированы около 3,5 тыс. заразившихся гриппом или острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Об этом сообщила заведующая эпидемиологическим отделом областной санэпидслужбы Людмила Красницкая.

По ее словам, наблюдается небольшой прирост уровня заболеваемости (по сравнению с первой неделей января). Специалист отметила, что истинное количество заразившихся значительно больше, ведь далеко не все обращаются к врачам. К тому же самое начало года, период каникул и длительных выходных - не показательное время.

В последнюю неделю декабря были зарегистрированы порядка 4 тыс. инфицированных.

Эпидемия гриппа и ОРВИ прогнозируется на январь.

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