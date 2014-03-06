Как не навредить здоровью во время поста

Профессиональные диетологи предупреждают: если придерживаться рациона Великого поста, то организму будет сильно не хватать некоторых полезных веществ, в частности белка. Чтобы восполнить нехватку и не отойти от религиозной диеты, специалисты предлагают компромисс, пишет Сегодня.

1. Нехватку белка из мяса замените белком из семечек, орехов, каш, злаков и хлеба из муки грубого помола. Можно употреблять и грибы, но не увлекаться.

2. Ешьте каши, макароны и картофель, чтобы зарядится силой и бодростью.

3. В те дни, когда разрешено растительное масло, обязательно употребляйте его по 2 столовых ложки.

4. Ешьте много овощей и фруктов (не менее полукилограмма ежедневно).

Есть диетологи советуют дробно и часто. Недостаток сладкого можете компенсировать медом и сухофруктами.

Кстати, при помощи правильного подбора еды, можно и депрессию побороть — справляются с этим финики и бананы.

Безусловно, после окончания поста не стоит набрасываться на еду — начните с вареных яиц, постепенно возвращаясь к привычному рациону.