Причины развития молочницы и способы её лечения

Молочница является причиной неприятных ощущений для многих женщин и относится к заболеваниям, которые обязательно нужно лечить, чтобы избежать осложнений, пишет Lady.tochka.net.

Кандидоз (молочница) – воспалительное грибковое заболевание, поражающее кожу и слизистые оболочки, мочеполовую и другие (дыхательную, пищеварительную, нервную) системы человека. Кандидоз вызывают дрожжеподобные грибы Candida albicans. Эти микроорганизмы всегда присутствуют в нормальной микрофлоре рта, влагалища и толстой кишки здорового человека. Молочница же обусловлена их размножением в большем, чем обычно, количестве. Чаще всего кандидоз возникает, когда этот рост ничем не сдерживается при снижении общего и местного иммунитета.

Несмотря на то, что возбудители кандидоза могут передаваться половым путем, молочница не всегда связана только с половыми контактами. Кандидоз не относится к венерическим болезням и рассматривается вместе с ними из-за сходной клинической картины.

Здоровая иммунная система и нормальная микрофлора кишечника и влагалища сдерживают рост Candida albicans, и обычно у человека не возникает никаких неприятных ощущений, связанных с ее присутствием в организме. Но периодически в организме возникают условия, благоприятные для роста и размножения этих микроорганизмов (при этом и возникает молочница). К благоприятным условиям можно отнести нарушение целостности кожных покровов и слизистых оболочек, снижение иммунитета человека, изменение кислотности среды во влагалище, потливость, высокая влажность окружающей среды и тепло.

Факторы, способствующие развитию кандидоза:

- лечение антибиотиками широкого спектра действия;

- снижение общего иммунитета (из-за резкой смены климата, сильного эмоционального стресса);

- гормональные изменения, как, например, при беременности;

- сахарный диабет;

- ВИЧ-инфекция.

Мнения о том, что тесное нижнее белье является частой причиной кандидоза у женщин, не обоснованы.

Симптомы молочницы у женщин:

- зуд и жжение в наружной области половых органов;

- белые выделения, напоминающие творожную массу, из влагалища;

- болезненность при половой близости;

- болевые ощущения при мочеиспускании.

Все симптомы могут присутствовать как вместе, так и по отдельности.

Поскольку молочница это, в первую очередь, маркер того, что в организме не все хорошо с иммунитетом, то лечение только народными средствами будет, мягко скажем, неэффективным.

Начинать нужно с консультации у гинеколога и с обследования. Возможно, будет необходимо лечение основного заболевания или комплексная поддержка иммунитета; а это и витамины, и здоровый образ жизни, и правильное питание.

При легком течении кандидоза достаточно местного лечения. Препараты для местного лечения (вагинальные таблетки или свечи) все-таки должен порекомендовать врач, так как из-за обилия их в наших аптеках есть риск потратить много, не добившись практически никакого эффекта. При более выраженной и неприятной симптоматике всевозможные попытки самолечения могут навредить ухудшением состояния, так как скроют основные причины, вызвавшие снижение иммунитета и развитие молочницы. Таким образом получается, что лечение банальной молочницы – это прежде всего оздоровление всего организма.