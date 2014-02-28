Богомолец призывает пострадавших на Майдане не бояться обращаться в больницы

Врач Ольга Богомолец призывает всех пострадавших в результате столкновений на Майдане не заниматься самолечением, а немедленно обратиться к медикам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции.

Богомолец отметила, что многие активисты Майдана в домашних условиях пытаются вылечиться от ран, полученных в ходе столкновений. Среди них есть люди, которые получили пулевые ранения, потому Богомолец просит всех, кто имеет травмы, полученные на Майдане, и до сих пор боится обращаться к врачам, не бояться и немедленно обратиться за профессиональной врачебной помощью.

Также она добавила, что в медицинских заведениях пострадавшие смогут вылечиться, а специалисты зафиксируют обращение и соберут информацию относительно количества раненых и характера их травм и ранений, чтобы в будущем обратиться в международные правозащитные организации по поводу истязаний и убийств мирных активистов.

Как передает корреспондент УНИАН, 18 февраля возобновилось противостояние в центре Киева. Утром 20 февраля снайперы обстреляли людей, протестующих на Майдане.

По данным Минздрава, по состоянию на 28 февраля, начиная с 18 февраля, к бригадам экстренной медицинской помощи и в заведения здравоохранения города за медицинской помощью обратились 876 пострадавших, 588 из них госпитализированы.

С начала столкновений умерли (погибли) 82 человека.