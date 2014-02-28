Изжога может быть симптомом тяжелого заболевания

Зачастую какие-либо симптомы могут ввести врача в заблуждение в вопросах правильной диагностики того или иного заболевания. То же самое можно сказать и об изжоге, которая представляет собой главный признак при постановке диагноза – гастроэзофагинальная рефлюксная болезнь или сокращенно ГЭРБ, которая относится к разряду кислотнозависимых состояний.

А происходит это по причине того, что при данном недуге наблюдается чаще повышенная кислотность желудочного сока, и реже – пониженная.

При заброске кислого желудочного сока в пищевод, человек начинает испытывать дискомфорт, вызываемый чувством жжения, а в некоторых случаях, оно может сопровождаться и болевыми ощущениями, в области нижней части грудного отдела.

С такими состояниями обязательно следует бороться, так как в случае несвоевременно начатого лечения в пищеводе могут произойти серьезные патологии, которые приведут в дальнейшем к непроходимости пищи, язвам и даже к онкологическим заболеваниям.

Что же может стать причиной развития ГЭРБ?

В первую очередь, конечно же, вредные привычки, такие как алкоголь и курение.

Это и неправильное питание, когда в рационе присутствует большое количество жирной и острой пищи, расстройства нервной системы и стрессовые ситуации.

Даже один из этих факторов может привести к сбою кислотного баланса в желудке, не говоря уже о той ситуации, когда они присутствуют «компанией».

Проследите самостоятельно за собственным самочувствием.

Например, по совету специалистов, можно подойти к зеркалу и широко раскрыв рот, показать язык своему отражению.

О нарушениях, происходящих в вашем желудочно-кишечном тракте, можно судить по наличию «обложенности» языка.

А это уже повод для обращения к врачу.

В том случае, если вас частенько мучает изжога, повод становится еще весомее, так как при наличии у вас ГЭРБ изжогой сопровождается не только очередной прием пищи, но и изменение положения тела.

В некоторых случаях изжога может сопровождаться отрыжкой или повышенным слюноотделением.

В таких случаях следует тщательно пересмотреть привычный рацион, который имеет важное значение в любом случае, но особенно в период обострения.

Из своего меню следует исключить не только жирные и острые блюда, алкоголь, но и продукты быстрого приготовления, а также жареные блюда, которые следует употреблять в вареном или тушеном виде.

Старайтесь включать в свой рацион овощные супчики, каши, сваренные на молоке, свежий творог.

А фрукты и ягоды лучше использовать в виде киселей и компотов.

И помните о том, что избавиться от изжоги можно при помощи содовой или щелочной минеральной воды, но, это мера носит лишь временный характер.

Без применения лекарственных препаратов избавиться от неприятного недуга не удастся.