Верховная Рада Украины утвердила на должность министра здравоохранения Олега Мусия

Верховная Рада Украины утвердила состав Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 331 из 410, зарегистрированных в зале депутатов.

В частности, в состав правительства вошли:

первый вице-премьер министр Украины Виталий Ярема;

вице-премьер-министр Украины Александр Сыч (народный депутат из фракции «Свобода»);

вице-премьер министр Украины - министр регионального развития Владимир Гройсман (мэр Винницы);

вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции - Борис Тарасюк (народный депутат от «Батькивщины», экс-глава МИД);

министр Кабинета министров Украины Остап Семерак (бывший народный депутат);

министр здравоохранения Олег Мусий (координатор медицинской службы Евромайдана);

министр внутренних дел Арсен Аваков (народный депутат из фракции «Батькивщина»);

министр инфрастуктуры Максим Бурбак;

министр финансов Украины Александр Шлапак (экс-министр экономики и по вопросам европейской интеграции Украины, бывший первый заместитель главы Секретариата Президента);

министр социальной политики Людмила Динисова (фракция «Батькивщина»);

министр юстиции Павел Петренко (народный депутат из фракции «Батькивщина»);

министр культуры Евгений Нищук (заслуженный артист Украины, ведущий Евромайдана);

министр экономического развития и торговли Павел Шеремет (президент Киевской школы экономики);

министр аграрной политики Игорь Швайка (народный депутат из фракции «Свобода»);

министр экологии Андрей Мохник (народный депутат из фракции «Свобода»);

министр образования и науки Украины Сергей Квит (президент Национального университета «Киево-Могилянская академия»);

министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов (активист Автомайдана);

министр топлива и энергетики Юрий Продан (министр топлива и энергетики в правительстве Юлии Тимошенко).