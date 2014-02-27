Верховная Рада Украины утвердила на должность министра здравоохранения Олега Мусия
Верховная Рада Украины утвердила состав Кабинета министров Украины
Верховная Рада Украины утвердила состав Кабинета министров Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 331 из 410, зарегистрированных в зале депутатов.
В частности, в состав правительства вошли:
первый вице-премьер министр Украины Виталий Ярема;
вице-премьер-министр Украины Александр Сыч (народный депутат из фракции «Свобода»);
вице-премьер министр Украины - министр регионального развития Владимир Гройсман (мэр Винницы);
вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции - Борис Тарасюк (народный депутат от «Батькивщины», экс-глава МИД);
министр Кабинета министров Украины Остап Семерак (бывший народный депутат);
министр здравоохранения Олег Мусий (координатор медицинской службы Евромайдана);
министр внутренних дел Арсен Аваков (народный депутат из фракции «Батькивщина»);
министр инфрастуктуры Максим Бурбак;
министр финансов Украины Александр Шлапак (экс-министр экономики и по вопросам европейской интеграции Украины, бывший первый заместитель главы Секретариата Президента);
министр социальной политики Людмила Динисова (фракция «Батькивщина»);
министр юстиции Павел Петренко (народный депутат из фракции «Батькивщина»);
министр культуры Евгений Нищук (заслуженный артист Украины, ведущий Евромайдана);
министр экономического развития и торговли Павел Шеремет (президент Киевской школы экономики);
министр аграрной политики Игорь Швайка (народный депутат из фракции «Свобода»);
министр экологии Андрей Мохник (народный депутат из фракции «Свобода»);
министр образования и науки Украины Сергей Квит (президент Национального университета «Киево-Могилянская академия»);
министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов (активист Автомайдана);
министр топлива и энергетики Юрий Продан (министр топлива и энергетики в правительстве Юлии Тимошенко).